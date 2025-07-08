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Шуточный тест поможет определить, какой вы герой из фильма «Три мушкетера»

8 июля 2025 21:30
Шуточный тест поможет определить, какой вы герой из фильма «Три мушкетера»

Каналья!

Плащи, шпаги, интриги и благородство — мир «Трёх мушкетёров» полон страстей и дуэлей, где честь важнее титулов, а верность друзьям — дело жизни и смерти. Этот роман Александра Дюма многократно экранизировали, и у каждого поколения — свой Атос, свой Д’Артаньян, своя Миледи. Но дух приключений в каждой версии остаётся неизменным.

Герои этой истории разные: кто-то действует с холодной головой, кто-то — с горячим сердцем. Один стратег и молчун, другой балагур и повеса. Кто-то рвётся на передовую, а кто-то держится в тени, но решает всё. И каждый из них — не просто персонаж, а характер, узнаваемый с первого появления на экране.

А кем были бы вы в этом вихре шпаг и королевских заговоров? Отважным и честным Д’Артаньяном? Или, быть может, таинственным Атосом, хранящим слишком много тайн? А может, вы больше склонны к изяществу и юмору, как Арамис? Или готовы встать на тёмную сторону, если того требует цель?

Мы собрали тест, который покажет, кого из героев фильма (или антагонистов!) вы напоминаете по духу. Здесь важно не знание сюжета, а то, как вы действуете в критических ситуациях, кого слушаете — сердце или разум, и где для вас проходит граница между долгом и чувствами.

Пройдите этот тест и узнайте, за кого бы вы сражались под стенами Лувра. Только не забудьте: «Один за всех — и все за одного!»

А здесь рассказывали, ради какого проекта Михаил Боярский отказывался от большинства ролей (и это не роль мушкетёра).

Фото: Кадры из фильма «Д'Артаньян и три мушкетёра» (1979)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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