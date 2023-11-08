Шуточный тест: ответьте на вопросы, а мы скажем, чем занимается ваш питомец пока вас нет дома

Чем занимаются в отсутствие хозяев домашние питомцы? Этим вопросом не раз задавались владельцы кошек, собак и других животных. К счастью, с помощью современных технологий любой желающий может раскрыть эту тайну. Американские ученые предложили группе добровольцев устроить видеосъемку в своих домах. Каждые четверть часа камера начинала запись, таким образом, у исследователей и владельцев была возможность увидеть фрагменты жизни питомцев на протяжении целого дня. Как оказалось, большинство животных (46%) вели в отсутствие хозяев активный образ жизни: бегали, прыгали, забирались на мебель. Одним словом, не скучали. Примерно пятая часть «подопытных» вела себя более сдержанно — они выбирали местечко возле окна и наблюдали за происходящим на улице. По всей видимости, их внимание привлекали шумы и прочие звуки, доносящиеся снаружи. Около 12% питомцев играли с другими животными, имеющимися в доме — вернее, пытались «общаться» с рыбками, птицами или грызунами. В интернете можно найти много мемов о том, как хозяева, вернувшись домой с работы, видят там полный беспорядок. Как оказалось, бардак в квартире способны устроить 5% домашних любимцев.

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