Шуточный тест: определите свой интеллект по яйцу

Яичница - одно из самых простых, а потому и самых распространенных блюд в мире. Обычно в ход идут куриные яйца, однако, как говорят ученые, человек может без опаски употреблять в пищу яйца других домашних птиц - утиные, гусиные, перепелиные и т.д. В национальных кухнях можно найти блюда и с использованием яиц чаек или страусов. Любопытно, что определить степень готовности яйца легко можно по скорости его движения. Чтобы отличить яйцо, которое сварено вкрутую, от сырого, достаточно заставить его крутиться на совершенно гладкой поверхности. Сырое перестанет двигаться практически сразу же, а вот сваренное может вращаться вокруг своей оси довольно продолжительное время. Всем, кто хотя бы раз видел такой фокус или просто слышал о нем, любопытно, в чем заключается секрет. Все дело в том, что содержимое сваренного вкрутую яйца твердое и потому яйцо вращается как единое целое, а у сырого содержимое - жидкое. Оно плохо связано со скорлупой, и при движении содержимое отстает от стенок и тем самым способствует торможению.

Предлагаем вам пройти забавный тест и узнать, каким типом интеллекта вы обладаете в зависимости от любимого блюда из яиц.