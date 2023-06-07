Шуточный тест на смекалку: это реальный бизнес или выдумка?

Ежедневно на рынке появляется столько необычных, странных и забавных предложений, что невольно начинает казаться, будто вскоре никого и ничем нельзя будет удивить. Например, различные компании не раз пытались создать продукт, который сможет заменить человеку весь его рацион. В 2013 году американский программист и основатель компании по производству искусственной еды Soylent Роб Райнхарт выпустил порошок на основе сои, который необходимо сначала развести в воде, а затем употреблять в пищу. По словам создателей, напиток включает в себя все необходимые для здоровья и жизнедеятельности элементы. Порошок стал довольно популярным, его особенность заключается в том, что производители регулярно улучшают его, выпуская обновленные версии - недаром же Райнхарт программист, искусственная еда, созданная под его началом, чем-то напоминает гаджеты с их дополненными и улучшенными моделями. В компании также прислушиваются к пожеланиям потребителей и вносят корректировки в уже существующие рецепты.

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