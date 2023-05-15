Шуточный тест: мы точно угадаем, какое число вы загадали

В детстве многие люди мечтали обладать какой-нибудь суперспособностью - например, уметь двигать предметы взглядом или читать чужие мысли. Последнее, конечно, особенно соблазнительно - всегда хочется понять, что же на самом деле думают о тебе и обо всем окружающем мире другие люди. Кстати, что еще совсем недавно считалось сказочным вымыслом, превратилось в реальность. Ученые-инженеры из Технологического университета Массачусетса создали необычную шляпу, похожую на ту, что распределяла новичков Хогвартса по факультетам. На Гриффиндор или Слизерин она, конечно, не отправит, а вот мысли того, кто наденет ее на голову, прочитает. Не сама по себе, а с помощью электроэнцефалогии. Данные поступает в нейросеть, которая анализирует их и сопоставляет с теми паттернами, которые были загружены в систему в период ее обучения. В шляпу встроен специальный динамик, который может озвучивать образы, возникающие в мыслях испытуемого. Чудеса науки - и никакого волшебства.

Хотите узнать, каково это - когда кто-то читает ваши мысли? Тогда скорее отвечайте на вопросы нашего теста, а мы попробуем определить, какое число вы загадали.