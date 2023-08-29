Шуточный тест: какой вы ролл?

Когда речь заходит о японской кухне, на ум сразу же приходят роллы и суши. Эти лакомства давно уже стали привычными для гурманов со всего мира - но, пожалуй, найдется несколько фактов, которые удивят даже знатоков национальных кухонь. Так, например, мало кто знает, что изначально нори - водоросли, которые используют для обертывания роллов, - соскабливали с нижней части лодок. А еще - с деревянных ножек пирсов. После этого их прессовали так, что получались плоские листы, и сушили на солнышке. Звучит не слишком-то аппетитно, но, к счастью для брезгливых людей, такой способ добывания нори давно не практикуется. В наши дни водоросли для роллов выращивают специально и тщательно обрабатывают перед тем, как пустить в дело. Изначальное предназначение васаби - приправы, которую традиционно используют в комплекте с роллами и суши, - тоже способно вызвать изумление у несведущих людей. Аутентичный васаби изготавливают из корня одноименного растения, он оказывает антимикробное действие и убивает паразитов, которые могли остаться в морепродуктах. Правда, настоящий васаби - большая редкость из-за огромной цены растения (более 200 евро за 1 кг). Чаще можно встретить заменитель из специй и пищевых красителей.

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