Шуточный тест: какая вы картошка?

Сейчас сложно поверить в то, что когда-то картофель считался несъедобным продуктом. В повседневное меню этот корнеплод вошел благодаря французу Антуану Огюсту Пармантье. Как ни странно, он был вовсе не поваром, а… аптекарем. В середине семнадцатого века, во время Семилетней войны в Европе (1757-1763), Пармантье отправился на поле боя в качестве военного аптекаря. К несчастью, он попал в плен к пруссам, где отведал картофеля. В то время картошка считалась отбросами, которыми можно кормить только свиней, пруссы же потчевали ею пленников. Пармантье неожиданно для самого себя оценил вкус корнеплода, а также заметил, что он очень питательный. После возвращения во Францию аптекарь принялся тщательно изучать свойства картофеля и пришел к выводу, что его не только можно, но и нужно употреблять в пищу. Он постоянно придумывал новые блюда с картошкой и угощал ими гостей. Хлеб, суп, каша и даже конфитюр из картофеля - вот только несколько гастрономических изобретений Пармантье. Несмотря на его усилия, широко употреблять в пищу картофель во Франции начали только в годы Великой французской революции, когда другие припасы сильно истощились. Какая картошечка отражает ваш внутренний мир? Узнайте ответ с помощью нашего шуточного теста.

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