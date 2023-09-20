Шуточный тест: какая вы акула?

Когда мы слышим слово “акула”, перед мысленном взором невольно предстают картины, достойные фильма “Челюсти”. Эти морские животные внушают людям страх, что, конечно же, не лишено оснований. В какой-то момент популяцию акул даже начали истреблять - и режиссер упомянутого выше триллера Стивен Спилберг говорит, что считает себя виновным в этом. По его словам, после выхода на экраны фильма “Челюсти” по одноименной книге Питера Бэнчли отрицательный имидж акул резко вырос. Премьера картины состоялась в 1975 году, и, по мнению режиссера, демонизировал акул и сильно преувеличил исходящую от них угрозу. В 2021 году журнал Nature подсчитал, что с 1970-х годов популяция акул и морских скатов сократилась на 71%. Солидная цифра! Ведущий интервью спросил у Стивена Спилберга, как он поступил бы, если бы оказался на берегу необитаемого острова, окруженного акулами. Режиссер пошутил, что ужасно боится оказаться в такой ситуации - потому что акулы, возмущенные тем ажиотажем, который поднялся вокруг них после выхода фильма, непременно его наказали бы. “Я действительно очень в этом раскаиваюсь”, - признался Спилберг. Хотите узнать, на какую акулу вы похожи? Пройдите наш шуточный тест!

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