Шуточный тест: какая вы акула?
Давайте узнаем!
Когда мы слышим слово “акула”, перед мысленном взором невольно предстают картины, достойные фильма “Челюсти”. Эти морские животные внушают людям страх, что, конечно же, не лишено оснований. В какой-то момент популяцию акул даже начали истреблять - и режиссер упомянутого выше триллера Стивен Спилберг говорит, что считает себя виновным в этом. По его словам, после выхода на экраны фильма “Челюсти” по одноименной книге Питера Бэнчли отрицательный имидж акул резко вырос. Премьера картины состоялась в 1975 году, и, по мнению режиссера, демонизировал акул и сильно преувеличил исходящую от них угрозу. В 2021 году журнал Nature подсчитал, что с 1970-х годов популяция акул и морских скатов сократилась на 71%. Солидная цифра! Ведущий интервью спросил у Стивена Спилберга, как он поступил бы, если бы оказался на берегу необитаемого острова, окруженного акулами. Режиссер пошутил, что ужасно боится оказаться в такой ситуации - потому что акулы, возмущенные тем ажиотажем, который поднялся вокруг них после выхода фильма, непременно его наказали бы. “Я действительно очень в этом раскаиваюсь”, - признался Спилберг. Хотите узнать, на какую акулу вы похожи? Пройдите наш шуточный тест!