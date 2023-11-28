«Шутки в сторону»: Подольская неожиданно высказалась об Орбакайте
Певица не стала молчать о бывшей жене своего избранника.
Бывшая участница «Фабрики звезд» живет в браке с Владимиром Пресняковым уже 15 лет. За это время Наталья Подольская родила двоих сыновей. Союз с музыкантом стал первым для певицы, а вот за плечами у ее возлюбленного уже были прочные отношения и разводы.
И только недавно Подольская призналась, что прошлое мужа поначалу ей мешало, хотя она и старалась относиться к нему с уважением. Больше всего исполнительница ревновала Преснякова к Елене Ленской. Они перестали общаться только тогда , когда музыкант уже начал жить с «фабриканткой». И, по словам певицы, бывшая избранница долго не могла морально оставить артиста.
А вот к Кристине Орбакайте таких эмоций у Подольской не возникало. Она объяснила, что эти отношения были задолго до нее, поэтому ревновать было бы глупо. И даже в шутку певица дома частенько называет свою предшественницу «наша вторая жена».
«А если шутки в сторону, то я с уважением отношусь к этим периодам его жизни, ведь Кристина и Лена повлияли на него как на мужчину», — призналась исполнительница на YouTube-канале FAMETIME TV.