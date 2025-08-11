Шутки кончились: иностранцы выбрали лучший фильм со Стэйтемом — у россиян есть повод ухмыльнуться

Джейсон Стэйтем давно стал символом жанра комедийных комедий, в которых он дерется и сыплет пацанскими цитатами. «Форсаж», «Мег», «Пчеловод» — всё это яркие, шумные, иногда даже нарочито нелепые боевики, в которых он одинаково уверенно расправляется с врагами и ломает законы физики.

Но ирония в том, что лучшей работой актёра за последние годы иностранцы, судя по отзывам на агрегаторах, признали вовсе не очередную феерию шума и пафоса, а мрачный и холодный триллер Гая Ричи «Гнев человеческий».

Лучший фильм с Джейсоном

Фильм вышел в 2021-м, когда кинотеатры ещё приходили в себя после пандемии. При скромном бюджете в $40 млн он собрал $100 млн — успех, но без криков «прорыв года».

Тогда иностранная публика еще не распробовала новинку, а россияне уже прозвали шедевром. Прошли годы и теперь оценили и в Европе.

Сюжет печального и брутального боевика

История, казалось бы, проста: водитель инкассаторской машины, замкнутый и пугающий, мстит за сына, убитого при неудачном ограблении. Здесь нет фирменных балаганных диалогов Ричи и ухмылок, это мрачная история, в которой герой не будет болтать с убийцами наследника.

Он готов оставить свою империю ради мести, свершить правосудие и следует только холодному расчету.

Критика и отзывы

На Rotten Tomatoes критики дали сдержанные 67 % — мол, слишком холодно, ничего нового. Но зрители выдали щедрые 90 % и назвали картину «чистейшей квинтэссенцией Стэтхэма».

И правда — редко когда актёр играет взаправду, хмурясь и показывая нам отличные боевые схватки. Каждая сцена, где он просто сидит за рулем, работает лучше, чем десятки его трюков в «Меге» или «Форсаже».

Сейчас, спустя три года, «Гнев человеческий» на Hulu переживает второе рождение. Ирония в том, что среди всей массы стэтхэмовских «пулемётных» боевиков, этот молчаливый, выверенный до секунды триллер стал для зрителей «лучшим фильмом» с таким огромным запозданием.

