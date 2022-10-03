Шутки астрологов: узнайте, какая вы нечисть по знаку Зодиака

Кто вы - Леший, Баба Яга или Русалка?

Порой астрологи забавы ради придумывают шуточные гороскопы, в которых сравнивают разные знаки зодиака с голливудскими звездами, покемонами или персонажами славянской мифологии. Шутками шутками, но в этих гороскопах тоже есть доля правды. Найдите свой знак и узнайте, какая вы нечисть!

Овен - Змей Горыныч

Представители огненного знака так и пышут пламенем. А их энергии, харизмы и красноречия хватило бы с лихвой на три головы вместо одной.

Если где-то поблизости запахло паленым, знайте - это проделки Овна!

Телец - Домовой

Уроженцам земного знака все бы сидеть в своем уголке да заниматься своими делами. Но не стоит думать, что Телец - бездельник. Подобно Домовому, он охраняет жилье и за финансовое благополучие отвечает.

Близнецы - Леший

Лешие-Близнецы кого угодно способны запутать своей болтовней. Ниточка повествования у них то и дело рвется, петляет, ну точь-в-точь как заколдованная дорожка в лесу.

Рак - Кикимора

Эта нечисть заботливая, ласковая, внимательная. И пиявок поставит, и лечебной грязью натрет, и водичкой болотной обольет. А если вам это не кажется проявлением заботы, то это ваши проблемы, а не Кикиморы.

Лев - Кот Баюн

Вальяжный, харизматичный, с дорогой бархатистой шкуркой - Кот Баюн, он же Лев, производит на окружающих самое выгодное впечатление.

В конце концов, все любят котиков, даже больших и опасных.

Дева - Баба Яга

Дева-Баба Яга - нечисть трудолюбивая и того же от окружающих требует. А злить ее опасно. Прошел по лесу, намусорил и не убрал за собой? На лопату нарушителя - и в печь!

Весы - Мара

Имя “Мара” недаром связано с такими словами, как “мрак” и “морок”. Постоянно сомневающиеся Весы кому угодно голову заморочат своими рассуждениями да размышлениями.

Скорпион - Русалка

С этим водным знаком шутки плохи. Скорпион-Русалка легко зачарует дивным пением и неземной красотой, а потом утащит к себе на дно - и поминай, как звали.

Стрелец - Лихо Одноглазое

Первое и единственное правило в общении с этим знаком: “Не буди Лихо, пока лежит тихо”.

Сон Стрельца-Лихо неприкосновенен, в остальном уроженцы знака открыты для чего угодно и когда угодно.

Козерог - Кащей Бессмертный

Кащея-Козерога все боятся, и не зря. Эта нечисть умная и проницательная, лгать ей - себе дороже: превратит еще в какую-нибудь иголку и спрячет под семью замками, вовек не выберешься.

Водолей - Соловей Разбойник

Кто это там в чистом поле на воле-вольной живет? Это Водолей-Соловей своим посвистом богатырей пугает - нечего шастать поблизости и мешать свободой наслаждаться.

Рыбы - Водяной

Чем еще заняться в родном болоте, как не мечтать? Вот и Рыбы-Водяной грезят о жизни в синем океане да пиявкам в жилетку плачутся.