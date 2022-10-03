Шутки астрологов: узнайте, какая вы нечисть по знаку Зодиака
Кто вы - Леший, Баба Яга или Русалка?
Порой астрологи забавы ради придумывают шуточные гороскопы, в которых сравнивают разные знаки зодиака с голливудскими звездами, покемонами или персонажами славянской мифологии. Шутками шутками, но в этих гороскопах тоже есть доля правды. Найдите свой знак и узнайте, какая вы нечисть!
Овен - Змей Горыныч
Представители огненного знака так и пышут пламенем. А их энергии, харизмы и красноречия хватило бы с лихвой на три головы вместо одной.
Если где-то поблизости запахло паленым, знайте - это проделки Овна!
Телец - Домовой
Уроженцам земного знака все бы сидеть в своем уголке да заниматься своими делами. Но не стоит думать, что Телец - бездельник. Подобно Домовому, он охраняет жилье и за финансовое благополучие отвечает.
Близнецы - Леший
Лешие-Близнецы кого угодно способны запутать своей болтовней. Ниточка повествования у них то и дело рвется, петляет, ну точь-в-точь как заколдованная дорожка в лесу.
Рак - Кикимора
Эта нечисть заботливая, ласковая, внимательная. И пиявок поставит, и лечебной грязью натрет, и водичкой болотной обольет. А если вам это не кажется проявлением заботы, то это ваши проблемы, а не Кикиморы.
Лев - Кот Баюн
Вальяжный, харизматичный, с дорогой бархатистой шкуркой - Кот Баюн, он же Лев, производит на окружающих самое выгодное впечатление.
В конце концов, все любят котиков, даже больших и опасных.
Дева - Баба Яга
Дева-Баба Яга - нечисть трудолюбивая и того же от окружающих требует. А злить ее опасно. Прошел по лесу, намусорил и не убрал за собой? На лопату нарушителя - и в печь!
Весы - Мара
Имя “Мара” недаром связано с такими словами, как “мрак” и “морок”. Постоянно сомневающиеся Весы кому угодно голову заморочат своими рассуждениями да размышлениями.
Скорпион - Русалка
С этим водным знаком шутки плохи. Скорпион-Русалка легко зачарует дивным пением и неземной красотой, а потом утащит к себе на дно - и поминай, как звали.
Стрелец - Лихо Одноглазое
Первое и единственное правило в общении с этим знаком: “Не буди Лихо, пока лежит тихо”.
Сон Стрельца-Лихо неприкосновенен, в остальном уроженцы знака открыты для чего угодно и когда угодно.
Козерог - Кащей Бессмертный
Кащея-Козерога все боятся, и не зря. Эта нечисть умная и проницательная, лгать ей - себе дороже: превратит еще в какую-нибудь иголку и спрячет под семью замками, вовек не выберешься.
Водолей - Соловей Разбойник
Кто это там в чистом поле на воле-вольной живет? Это Водолей-Соловей своим посвистом богатырей пугает - нечего шастать поблизости и мешать свободой наслаждаться.
Рыбы - Водяной
Чем еще заняться в родном болоте, как не мечтать? Вот и Рыбы-Водяной грезят о жизни в синем океане да пиявкам в жилетку плачутся.