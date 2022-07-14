Шутка судьбы: вот благодаря кому Мерьем Узерли пробилась в «Великолепный век»

Мерьем Узерли смогла воплотить на экране образ Хюррем-султан благодаря своим родителям. Как оказалось, рыжий цвет волос артистки достался ей от ее матери.

Красота актрисы и ее внешняя схожесть с настоящей рабыней Роксоланой, которая смогла завоевать сердце султана Сулеймана, стали одними из главных козырей «Великолепного века». Как не раз отмечали телевизионные критики и поклонники, именно участие в съемках Мерьем Узерли помогло проекту добиться такой большой популярности у зрителей во всем мире.

Оказалось, что получить роль актриса смогла из-за своих родителей. Дело в том, что ее мать — немка. Она подарила дочери светлый цвет кожи и рыжие волосы.

Отец Мерьем родом из Турции, что тоже оставило отпечаток на ее внешности. В итоге Узерли, как отмечают фанаты, «была рождена» для этой роли. Обсуждая недавнюю публикацию кумира с архивными фотографиями в ее социальных сетях, поклонники признались, что актриса с самого детства похожа на прототип своей героини, но могла бы остаться без роли, если бы была больше похожа на своего отца.

«Если бы пошла в отца-турка, то была бы темненькой, на роль Хюррем уже не подошла бы со смуглой кожей», — заметили внимательные поклонники.