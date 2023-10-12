Шутка природы: брат-близнец ни капли не похож на Игоря Верника

Игорь Верник известен всей стране как успешный актер и телеведущий. Знаменитость регулярно появляется на экранах и не скрывает личную жизнь от публики. При этом далеко не все догадываются, что у артиста есть брат Вадим, который может похвастаться не менее успешной карьерой.

Как оказалось, Игорь и Вадим появились на свет с разницей в 15 минут. Оба брата выбрали театр, но если Игорь мечтал блистать на сцене, то Вадим собирался оставаться за кулисами и занялся критикой.

В итоге ему удалось построить весьма успешную карьеру. Материалы Верника печатались во многих отечественных изданиях, а сам он нередко появляется в специализированных шоу канала «Культура», зарекомендовав себя как один из самых профессиональных театральных критиков страны.

И лишь редкие фанаты догадывались, что знаменитости — родные братья. Дело в том, что Игорь и Вадим совершенно не похожи друг на друга. И единственная их общая черта — широкая улыбка. Поэтому до сих пор в социальных сетях артиста подписчики удивляются, узнав о родственнике знаменитости.