Шутка о флаге СССР дорого обошлась создателям «Семнадцати мгновений весны»

Съемочная группа «Семнадцати мгновений весны» часть эпизодов планировала снимать не только в СССР, но и в союзных республиках. Например, над сценой убийства героя Льва Дурова Клауса они были намерены работать в лесу ГДР. Там же планировалось снять и несколько других эпизодов.

Однако для того, чтобы выехать за границу, участникам съемочной группы необходимо было пройти обязательно собеседование. Дуров тоже оказался в списке интервьюируемых, но едва не оставил своих коллег без возможности отправиться на натурные съемки в ГДР.

Дело в том, что на вопросе, знает ли он, как выглядит флаг СССР, артист решил пошутить. Он ответил, что тот выглядит как «черный с черепом и костями, называется „Веселый Роджер“», что удивило членов комиссии. После этого они поинтересовались, известны ли Дурову столицы союзных республик, но в ответ артист начал перечислять названия городов СССР.

После этого артиста мгновенно внесли в список тех, кому запрещен выезд из страны. Комиссия даже хотела запретить командировку всей группе из-за безобидной шутки артиста, но впоследствии передумала. Создателям телефильма пришлось отменить работу над всеми сценами с участием Дурова, которые позже доделывались в лесу Подмосковья.