Шутка Данелии над американцами вызвала военный переполох

Фильм Георгия Данелии «Кин-дза-дза!» стал одним из самых ярких в карьере режиссера. Уже несколько поколений зрителей с удовольствием наблюдают за фантастическим миром, созданным постановщиком. Как оказалось, интересна лента оказалась и американцам, однако из-за нее чуть не разразился военный скандал.

Дело в том, что после выхода картины с режиссером якобы связались представители Стивена Спилберга. Как они утверждали, постановщик высоко оценил сцену с летательным аппаратом и приглашает советского коллегу работать над новым фильмом. Данелия же в шутку ответил, что не имеет никакого отношения к спецэффектам, ведь воздушное судно ему предоставили военные, а это вполне действующий аппарат.

После этого разговора Данелия начал заниматься другими фильмами, а однажды ему позвонили из Министерства обороны СССР. Военные порекомендовали режиссеру как можно скорее прекратить вносить смуту в дипломатические отношения двух стран, ведь представители США поверили его рассказам о летающей машине и после их разговора звонили советским военным, требуя предоставить им новую разработку.

Неизвестно, как именно отреагировал Данелия на слова представителей Министерства обороны, однако, как известно, он никогда не был в США и не работал со Стивеном Спилбергом.