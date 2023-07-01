Шурыгина забыла о нижнем белье и засветила лишнее: фото способно вызвать оторопь

Показала всем свои прелести.

В 2017-м вся Россия обсуждало дело Дианы Шурыгиной. Многие не верили, что любвеобильная девушка действительно стала жертвой насилия со стороны Сергея Семенова. Парень вышел из тюрьмы спустя один год.

Телеведущий Андрей Малахов упорно пытался сделать из Шурыгиной звезду, даже запустил ей собственное реалити-шоу, но проект провалился.

За короткий срок 24-летняя барышня успела побывать замужем за оператором «Первого канала» и закрутить роман с миллионером.

Сегодня сердце блондинки вновь свободно. В соцсетях Диана намекает поклонникам, что находится в активном поиске. Красотка не стесняется позировать в обтягивающем платье без нижнего белья, приманивая очередного кавалера.