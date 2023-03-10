Шурочке из «Гусарской баллады» 83 года: в ее годы так выглядеть неприлично (фото)

Лариса Голубкина остается одной из самых известных актрис отечественного кино. Даже тот факт, что знаменитость давно не снимается в кино и не играет в театре, совсем не умаляет ее популярности.

Россияне помнят и любят актрису по роли Шурочки из «Гусарской баллады». Впоследствии Голубкина сыграла еще немало героинь, но всегда говорила о том, что именно картина Эльдара Рязанова подарила ей путевку в мир большого кино.

В последнее же время о жизни артистки приходят лишь печальные новости. Так, Лариса Ивановна перенесла заражение коронавирусом и сломала шейку бедра, из-за чего теперь ей крайне сложно передвигаться самостоятельно. Тем не менее звезда не унывает и в свои 83 года отлично выглядит.

Это стало очевидным после того, как коллега Голубкиной, актер Станислав Садальский, по случаю дня рождения артистки опубликовал в социальных сетях ее фото. Знаменитость, облачившаяся в черную косуху, улыбается, глядя в камеру.