Шурика в «Операции "Ы"» изначально звали по-другому: настоящее имя не угодило чиновникам

Шурика в исполнении Александра Демьяненко смело можно назвать одним из самых популярных персонажей советского кино. Уже не одно поколение зрителей с упоением наблюдает за его приключениями, а популярность комедий Леонида Гайдая с годами только увеличивается. При этом мало кто догадывается, что изначально любимый герой носил совершенно другое имя.

Так, в первых версиях сценария, которые Гайдай готовил с Морисом Слободским и Яковом Костюковским, главный герой предстает перед публикой под именем Владик. И именно в таком виде кинематографисты отнесли будущий фильм к цензорам. Эксперты по достоинству оценили работу, однако сразу же забраковали имя главного героя.

Чиновники заметили, что Владик можно интерпретировать как сокращенную версию имени одного из руководителей страны. И главный герой комедии точно не мог носить такое имя, поэтому режиссеру настоятельно рекомендовать сменить его.

Тогда и появился Шурик. И уже при втором прочтении сценария эксперты были полностью удовлетворены, а спустя некоторое время публика познакомилась с персонажем, который стал настоящей легендой кино.