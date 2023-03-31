Шурика из «Операции "Ы"» должны были звать другим именем: что же случилось

Студент Шурик Тимофеев в исполнении Александра Демьяненко стал главным героем «Операции „Ы“» и других комедий Леонида Гайдая. Яркий персонаж является одним из главных героев советского кино, однако изначально его имя звучало иначе.

Дело в том, что сценарий к картине подготовили Яков Костюковский и Морис Слободской. В их версии главного героя звали Вадик Арьков, и с таким именем герой попал в готовую версию сценария.

Завершив работу, Гайдай в компании сценаристов отправился к цензорам, чтобы представить им будущий фильм. Эксперты высоко оценили картину, а единственным, что их смутило, стало имя главного героя. По их мнению, Вадик был сокращением от Владлена. А Владлен расшифровывался как Владимир Ленин, но такого авантюрного героя не могли звать как вождя мирового пролетариата.

В итоге Гайдай был вынужден изменить имя главного героя. Он тут же придумал Шурика Тимофеева, который сразу же стал народным героем для многих поколений зрителей.