Шурик только казался приветливым, а на самом деле ненавидел людей: сами виноваты

Шурик с момента выхода легендарного фильма в прокат стал самым популярным персонажем в СССР. Не было в тот период более популярного актера, чем Александр Демьяненко. Он умер в 1999 году. Но фильмы с ним продолжают засматривать до дыр по сей день. У Демьяненко был лучший друг Олег Белов, и он сказал когда-то фразу, которая очень близка к реальности.

Мужчина отметил, что если бы в семидесятые составляли медийные рейтинги, то Шурик бы заткнул за пояс даже Юрия Гагарина. Скорее всего, эти слова близки к истине. Однако сам актер своего персонажа ненавидел от всего сердца. И не без причин. После выхода в свет первого фильма о приключениях Шурика актера буквально атаковали фанатки. Причем любовь поклонниц совсем не была похожа на здоровую.

И эта нездоровая любовь никак не хотела утихать. От душного всеобщего внимания Демьяненко было негде спрятаться и некуда уехать, чтобы спастись. Так что лучшая и знаковая роль стала для актера в какой-то степени роковой.