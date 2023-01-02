Шурик пришелся не по душе: обомлеете, за что иностранцы растоптали «Операцию "Ы"»

Легендарный Шурик из «Операции „Ы“» до сих пор остается одним из любимых киногероев россиян. Студент в исполнении Александра Демьяненко покорил своим обаянием и умением выйти из любой ситуации.

Но не все зрители испытали восторг, посмотрев «Операцию „Ы“» Леонида Гайдая. Например, иностранная публика сразу же обратила внимание, что персонаж никакой не студент, а вполне сформировавшийся мужчина. И это не скроешь за молодежной одеждой и очками.

Действительно, когда Гайдай выпустил первый фильм с участием Шурика, Демьяненко было на тот момент уже 28 лет. А через два года он снялся в «Кавказской пленнице», где тоже сыграл студента.

В этих фильмах отчетливо видно, что актер, несмотря на свою миловидность и невысокий рост, явно не выглядел как 20-летний юноша. Именно из-за этого «промаха» Гайдая комедию раскритиковали многие иностранные зрители. Но стоит отметить, что в кино той эпохи это было частое явление, когда возрастные актеры играли молодых. Однако со временем тенденция поменялась в обратную сторону, поэтому нынешнему зрителю не соответствующий своему возрасту Шурик сильно бросается в глаза.