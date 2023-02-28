Шурик не отпускал до самой смерти: от правды о Демьяненко мурашки по коже

Актер ничего не мог с этим поделать.

Александр Демьяненко прочно ассоциируется у зрителей с легендарным Шуриком из комедий Леонида Гайдая. К сожалению, этот образ навсегда заточил актера в одном амплуа. Демьяненко стал знаменит после фильма «Мир входящему», который вышел в начале 60-х. Картина «прогремела» за рубежом и получила награду Венецианского фестиваля. О молодом актере с драматическим талантом узнали во всей Европе.

Уже через четыре года на счету Александра было около десяти фильмов. К этому времени Гайдай искал актера на роль интеллигентного студента-недотепы. Режиссер пересмотрел множество кандидатов и уже был готов утвердить Валерия Носика, но Демьяненко помешал его планам. В нем Леонид Иович увидел идеального героя своей истории.

Однако во время съемок гайдаевских комедий отношения актера с коллегами были сложными. Александр был замкнутым и необщительным человеком, что многие принимали за надменность.

Образ Шурика принес актеру всесоюзную славу. Но это стало для Демьяненко проклятием. Режиссеры не давали ему серьезных ролей, а знакомые артиста говорили, что этот персонаж уничтожил его как актера.

Последнее появление Демьяненко на экране состоялось в мюзикле «Старые песни о главном 3», где актер снова перевоплотился в узнаваемого интеллигента. Хоть артист и ненавидел Шурика, он не мог избавиться от него до самой смерти.