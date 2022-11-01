Шурик называл звезду экрана дочерью: не поверите, как она выглядит (фото)

Александр Демьяненко, исполнитель роли Шурика в комедиях Леонида Гайдая, настоящее личное счастье обрел во втором браке. Его избранницей стала Людмила Неволина, режиссер дубляжа на студии «Ленфильм». К моменту отношений с актером у женщины уже подрастала дочка Анжелика от прошлого брака. Девочка трудно переживала развод родителей и не обиралась сразу принимать отчима. И это несмотря на то, что фильмы с Шуриком 11-летняя Анжелика очень любила.

Демьяненко никогда не стремился заменить девочке нестоящего отца. В первые годы брака с Людмилой он старался как можно меньше бывать дома, чтобы не смущать Анжелику своим присутствием. К счастью, у востребованного актера было немало гастролей и съемок. Он терпеливо и заботливо относился к подростку, чем вскоре растопил ее сердце. Неволина восхищалась отношениями матери и отчима, а к моменту выпуска из школы не сомневалась, что хочет пойти по стопам Демьяненко.

Ее первыми ролями еще при жизни очень гордился актер, гордо называя звезду экрана дочерью. Сейчас 60-летняя Анжелика Неволина — успешная актриса Малого драматического театра, которая востребована еще в кино и дубляже. Хрупкая блондинка по-прежнему отлично выглядит.