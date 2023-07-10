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Шурик мог быть фантастически красив: вот кого отказался снимать Гайдай

10 июля 2023 08:15
Шурик мог быть фантастически красив: вот кого отказался снимать Гайдай

Такой герой выглядел бы неубедительно.

Легендарный гайдаевский Шурик стал главной ролью в фильмографии Александра Демьяненко. Однако у этого героя могло быть совсем другое лицо.

Одним из претендентов на роль был Олег Видов. Невозможно представить нелепого студента Шурика с таким невероятно красивым лицом, которым обладал актер. Видову отлично шли роли сказочных царевичей, но герой эксцентрической комедии из него вряд ли бы получился.

К тому моменту Видов успел сняться в фильме «Обыкновенное чудо», где сыграл Медведя. Через два года с его участием вышла картина Александра Птушко «Сказка о царе Салтане» — здесь Олег Борисович перевоплотился в прекрасного князя Гвидона. В эти ленты типаж Видова вписался безупречно.

Как показало время, Леонид Гайдай был прав, выбрав Демьяненко на роль Шурика. По словам его супруги Нины Гребешковой, режиссер взял этого актера в том числе из-за сходства с ним самим, причем как внешнего, так и внутреннего. Видов же не имел с Гайдаем ничего общего.

Шурик мог быть фантастически красив: вот кого отказался снимать Гайдай
Фото: Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965), кадр из фильма «Всадник без головы» (1973)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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