Шурик мог быть фантастически красив: вот кого отказался снимать Гайдай

Легендарный гайдаевский Шурик стал главной ролью в фильмографии Александра Демьяненко. Однако у этого героя могло быть совсем другое лицо.

Одним из претендентов на роль был Олег Видов. Невозможно представить нелепого студента Шурика с таким невероятно красивым лицом, которым обладал актер. Видову отлично шли роли сказочных царевичей, но герой эксцентрической комедии из него вряд ли бы получился.

К тому моменту Видов успел сняться в фильме «Обыкновенное чудо», где сыграл Медведя. Через два года с его участием вышла картина Александра Птушко «Сказка о царе Салтане» — здесь Олег Борисович перевоплотился в прекрасного князя Гвидона. В эти ленты типаж Видова вписался безупречно.

Как показало время, Леонид Гайдай был прав, выбрав Демьяненко на роль Шурика. По словам его супруги Нины Гребешковой, режиссер взял этого актера в том числе из-за сходства с ним самим, причем как внешнего, так и внутреннего. Видов же не имел с Гайдаем ничего общего.