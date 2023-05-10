Шурик из «Операции "Ы"» неспроста пошел на свидание со снотворным: причина удивит

Комедия «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» до сих пор остается одним из самых популярных фильмов страны. Миллионы поклонников каждый год пересматривают картину Леонида Гайдая, а не так давно им удалось найти ответ на самый животрепещущий вопрос.

Зрителей фильма уже много лет волновало, почему примерный студент Шурик отправился на свидание с упаковкой снотворного. Фанаты недоумевали, зачем герою потребовалось лекарство, а некоторые даже начали предполагать, что Шурик совсем не такой положительный, как принято считать. Однако авторы Дзен-канала «Рыжая сова cinema » смогли найти ответ на этот вопрос.

По их мнению, снотворное Шурик приобрел не для себя. Он отправился в аптеку, чтобы выручить бабушку-сторожа, с которой зритель познакомится уже в следующей новелле. Лекарство совершенно случайно оказалось у него под рукой, но предназначалось для другого человека.