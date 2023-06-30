Шурик бы точно влюбился: ахнете, увидев губастую версию Варлей из «Кавказской пленницы»

Леонид Гайдай представил свою комедию «Кавказская пленница» 57 лет назад. Уже не одно поколение зрителей осыпает ленту комплиментами, отмечая ее актуальность. И некоторые поклонники даже пытаются представить героев в современных реалиях.

Так, по мнению пользователей сети, внешность главной героини Нины в исполнении Натальи Варлей непременно изменилась бы за прошедшее время. Девушка бы носила яркий макияж, подчеркивая глаза тушью, а скулы — румянами. Губы героини обязательно стали бы пухлее, а нос, наоборот, тоньше.

Подобные перемены разделили поклонников на два лагеря. Кто-то уверен, что «современная» Нина выглядит привлекательно и она бы точно понравилась Шурику. А другие уверены, что в таком виде героиня никогда бы не смогла оказаться в ленте Леонида Гайдая.