Шурик бы точно влюбился: ахнете, увидев губастую версию Варлей из «Кавказской пленницы»
Образ артистки изменили в соответствии с трендами.
Леонид Гайдай представил свою комедию «Кавказская пленница» 57 лет назад. Уже не одно поколение зрителей осыпает ленту комплиментами, отмечая ее актуальность. И некоторые поклонники даже пытаются представить героев в современных реалиях.
Так, по мнению пользователей сети, внешность главной героини Нины в исполнении Натальи Варлей непременно изменилась бы за прошедшее время. Девушка бы носила яркий макияж, подчеркивая глаза тушью, а скулы — румянами. Губы героини обязательно стали бы пухлее, а нос, наоборот, тоньше.
Подобные перемены разделили поклонников на два лагеря. Кто-то уверен, что «современная» Нина выглядит привлекательно и она бы точно понравилась Шурику. А другие уверены, что в таком виде героиня никогда бы не смогла оказаться в ленте Леонида Гайдая.
«Какая красавица была бы», «Очень похож на „интердевочку“ стал образ Нины после тюнинга, прямо одно лицо почти», «Отвратительно», «Натуральная лучше», — делятся мнением пользователи сети.