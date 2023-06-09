Шукшину в кино помогла пробиться истерика: всплыла постыдная правда

Актер, режиссер, сценарист, человек с непростой судьбой и очень сложным характером — таким мы знаем Василия Шукшина. Многое в его биографии говорит о том, что он человек с сильным характером и практически везде ему приходилось буквально пробивать себе путь. Он родился в небольшом поселении на Алтае, рано потерял отца и жил в семье, которая никогда не знала ни роскоши, ни богатства.

За свою жизнь Василий Макарович сменил множество разных профессий. Он работал и слесарем, и токарем, а после, закончив школу экстерном, стал работать учителем русского языка. Впоследствии Шукшин стал директором этой школы. При этом мысли о покорении Москвы никогда не оставляли его, и он все-таки отправился осуществлять свою давнюю мечту — отправился в столицу и попробовал поступить во ВГИК.

Выбор факультета для поступления был для Василия Шукшина не случаен. Он решил получить такую профессию, чтобы все его слушались, но едва не провалил вступительный экзамен. Когда Шукшина попросили рассказать о Пьере Безухове, он признался, что не читал произведение. Это вызвало шквал недоумения и даже негодования у экзаменаторов: Василия назвали некультурным человеком и удивились, как он вообще мог стать директором школы при такой необразованности.

И тут он просто вышел из себя. Будущий студент начал буквально кричать на экзаменаторов, объясняя им, что главная задача его, как директора, заключается не в том, чтобы книжки толстые читать, а в том, чтобы обеспечить школу всем необходимым. При этом задача эта была невероятно сложной в те времена. В итоге Василия Макаровича все же приняли, даже с отличными оценками. Но его вступительный экзамен с истерикой помнят до сих пор.