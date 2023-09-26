Шукшина запустила себя до критического состояния: внучка онемела, увидев, что с ней сделали в больнице

В последнее время в жизни Лидии Федосеевой-Шукшиной то и дело происходят различные кульбиты. Молодые мужья, скандальные разводы, семейные конфликты — совсем не удивительно, что звезду фильма «Сверстницы» беспокоят проблемы со здоровьем. В конце июня у 85-летней актрисы случился инсульт.

О тех злополучных днях поведала внучка знаменитости Анна. В эфире программы «Звезды сошлись» женщина рассказала, что бабушку долгое время не слушалась рука. Когда бедняжке стало совсем невмоготу, то Ольга, дочь Федосеевой-Шукшиной, вызвала скорую. Потом вдову выдающегося писателя-деревенщика госпитализировали.

Лечение в больнице пошло пенсионерке на пользу.