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Киноафиша Статьи Шукшина запустила себя до критического состояния: внучка онемела, увидев, что с ней сделали в больнице

Шукшина запустила себя до критического состояния: внучка онемела, увидев, что с ней сделали в больнице

26 сентября 2023 18:15
Шукшина запустила себя до критического состояния: внучка онемела, увидев, что с ней сделали в больнице

Поклонники переживают за судьбу актрисы.

В последнее время в жизни Лидии Федосеевой-Шукшиной то и дело происходят различные кульбиты. Молодые мужья, скандальные разводы, семейные конфликты — совсем не удивительно, что звезду фильма «Сверстницы» беспокоят проблемы со здоровьем. В конце июня у 85-летней актрисы случился инсульт.

О тех злополучных днях поведала внучка знаменитости Анна. В эфире программы «Звезды сошлись» женщина рассказала, что бабушку долгое время не слушалась рука. Когда бедняжке стало совсем невмоготу, то Ольга, дочь Федосеевой-Шукшиной, вызвала скорую. Потом вдову выдающегося писателя-деревенщика госпитализировали.

Лечение в больнице пошло пенсионерке на пользу.

«У нее отнялась рука, нога, говорила плохо. И все поправили. Я к ней приехала, а она выглядит просто шикарно, похудела, ходит сама», — рассказала Анна в эфире телепрограммы.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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