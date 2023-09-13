Шукшина отвернулась от разбитой инсультом матери: что стоит за подлым поступком

Состояние здоровья Лидии Федосеевой-Шукшиной оставляет желать лучшего. Вдова выдающегося советского писателя перенесла инсульт и теперь страдает от нарушений речи. Знаменитую советскую актрису возит на инвалидной коляске сиделка, а вот родная дочь Мария не спешит навещать родную маму в доме престарелых.

Звезда сериала «Дорогая Маша Березина» ранее признавалась, что у нее есть сложности в отношениях с матерью. Мария Шукшина списывает все на плотный график и постоянную занятность: якобы у актрисы нет времени навещать маму. Сестра Ольга же напрямую обвиняет ее в пренебрежении по отношению к Федосеевой-Шукшиной.

Ольга жалуется, что ее больная родительница не может рассчитывать на помощь и поддержку звездной дочери. «Ради мамочки ты должна все бросить и бежать, ни о чем не думать», — сокрушается младшая сестра Шукшиной.