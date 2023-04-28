Шукшина не стало в разгар съемок: о замене никто не догадался, и вот почему

Василий Шукшин был всенародно любимым актером и как никто другой подходил на роль главного героя в военной драме «Они сражались за Родину». Но, когда съемки над фильмом все еще продолжались, людей шокировала новость о смерти артиста.

Большую часть сцен уже отсняли, и Сергей Бондарчук никак не мог оставить эту картину незавершенной. Поэтому режиссер стал искать дублера кинозвезды. Помощники постановщика просмотрели десятки анкет и остановились на Юрии Соловьеве. Когда актера утвердили, началось самое сложное.

Съемки возобновились, но для членов команды эта работа оказалась очень нервной. Все люди, от гримеров и до операторов, должны были внимательно следить, чтобы мужчина смотрелся в кадре так же, как и покойный артист. Это давление чувствовал на себе и Юрий Васильевич. Его постоянно сравнивали с Шукшиным, из-за чего он ощущал тяжелый груз ответственности. Но в итоге зрители увидели на экранах отличный фильм и даже не заметили подмену.