Шукшин теперь опозорен на всю страну: от откровений известной актрисы бросает в дрожь

Лидия Александрова стала третьей женой Василия Шукшина. Жизнь с талантливым писателем, актером и режиссером была для актрисы настоящим адом.

Шукшин заставил супругу на крови поклясться, что та никогда ему не изменит. Однако сам оказался гулякой. Но об этом артистка узнала потом. А первое время совместной жизни терпела ревность, унижения и даже побои со стороны возлюбленного.

Александрова дала несколько интервью о жизни с режиссером, тем самым опозорив его на всю страну. От откровений актрисы бросает в дрожь. Например, она так и не решилась родить ребенка от мужа, который превращал ее существование в пытку. Знаменитость сделала аборт. Шукшин не стал препятствовать, заявив, что супруга забеременела не от него.

Этих слов артистка так и не простила Шукшину. Конец несчастливым отношениям положил роман режиссера с Лидией Федосеевой, рядом с которой он и провел остаток своих дней.