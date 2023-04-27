Шукшин не первый: вот за какого красавчика Лидия Федосеева-Шукшина выскочила замуж

Любовью всей жизни для Лидии Федосеевой-Шукшиной был писатель, актер и режиссер Василий Шукшин. Но мало кто знает, что до него актриса состояла в браке со своим сокурсником, от которого родила старшую дочь.

Когда-то избранником Лидии Николаевны был актер Вячеслав Воронин. Его можно увидеть в картинах «Ключи от неба», «Город зажигает огни», «Старая крепость». На его фоне Шукшин смотрелся куда скромнее, ведь первый муж артистки обладал яркой импозантной внешностью. Воронин был статным брюнетом с горящими глазами и пользовался вниманием у женщин.

Брак двух актеров оказался недолгим, а рождение дочери Анастасии лишь усугубило положение. Звезды кино почти не занимались ее воспитанием, ведь оба постоянно пропадали на съемках. После развода Анастасия осталась с Ворониным, который «перепоручил» заботу о ней своей матери.

Позднее артист женился на другой женщине, которая родила от него сына. Вячеслав Анатольевич прожил долгую и насыщенную жизнь и скончался в 81 год.