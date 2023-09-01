Шукшин не извинился за «Калину красную»: какое письмо прислали режиссеру воры в законе

Драма Василия Шукшина «Калина красная» неожиданно снискала особую славу у воров в законе. Они забрасывали режиссера и по совместительству исполнителя главной роли письмами, правда, не всегда их послания были комплиментарны.

Представители криминального мира были возмущены неправдой, показанной в картине. По их мнению, ложь заключалась в том, что Егора убили «за отход от воровской жизни». Шукшина учили, что это не соответствует их внутренним правилам: карать тех, кто уже не в «деле», не позволено.

Один «сиделец» вообще обратился к писателю с огромной рецензией, где подробно расписал суть своих претензий. Его возмутило, что Губошлеп якобы хотел отомстить Егору за отказ от прошлой жизни. Но такого, по словам вора, в их мире нет и быть не могло. Если бы такое произошло в реальной жизни, то уже потом не поздоровилось бы самому Губошлепу от его же собратьев.

Шукшин так и не извинился за свою ошибку: он просто не успел этого сделать. Актера и режиссера не стало уже через год после выхода «Калины красной».