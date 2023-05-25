Шуфутинский грезил об этой блондинке даже будучи женатым: сложно его осуждать

Михаил Шуфутинский больше сорока лет прожил в браке со своей второй женой Маргаритой. В 2015 году она скончалась, но одиноким артист оставался недолго. Еще при жизни супруги он начал ухаживать за другой женщиной.

Исполнителя всегда окружали красотки с модельной внешностью. Одна из них вскружила ему голову. Долгие годы певец добивался танцовщицы из своей команды Светланы Уразовой. Но эффектная блондинка не хотела вступать в отношения с женатым исполнителем.

С женщиной своей мечты Шуфутинский сблизился лишь после смерти законной супруги. Уразова поддержала убитого горем вдовца, и постепенно их отношения вышли за рамки дружеских и рабочих. Михаил Захарович сделал предложение своей новой возлюбленной, на которое она ответила согласием.

Поклонники не осуждают шансонье за то, что он нашел замену покойной жене. Стоит признать, что перед такой красавицей, как Светлана, устоять действительно непросто.