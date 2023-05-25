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Шуфутинский грезил об этой блондинке даже будучи женатым: сложно его осуждать

25 мая 2023 21:00
Шуфутинский грезил об этой блондинке даже будучи женатым: сложно его осуждать

Певец быстро нашел замену покойной супруге.

Михаил Шуфутинский больше сорока лет прожил в браке со своей второй женой Маргаритой. В 2015 году она скончалась, но одиноким артист оставался недолго. Еще при жизни супруги он начал ухаживать за другой женщиной.

Исполнителя всегда окружали красотки с модельной внешностью. Одна из них вскружила ему голову. Долгие годы певец добивался танцовщицы из своей команды Светланы Уразовой. Но эффектная блондинка не хотела вступать в отношения с женатым исполнителем.

С женщиной своей мечты Шуфутинский сблизился лишь после смерти законной супруги. Уразова поддержала убитого горем вдовца, и постепенно их отношения вышли за рамки дружеских и рабочих. Михаил Захарович сделал предложение своей новой возлюбленной, на которое она ответила согласием.

Шуфутинский грезил об этой блондинке даже будучи женатым: сложно его осуждать

Поклонники не осуждают шансонье за то, что он нашел замену покойной жене. Стоит признать, что перед такой красавицей, как Светлана, устоять действительно непросто.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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