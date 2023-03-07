Штирлицем должен был стать любовник режиссера: его внешность поставит вас в тупик

Когда на экраны выходит действительно хороший фильм с интересным сюжетом и талантливыми актерами, зрителям уже трудно представить, что полюбившиеся персонажи могли выглядеть иначе. Кажется, что некоторые роли были специально написаны для определенных артистов.

Так думали и про Штирлица в исполнении легендарного Вячеслава Тихонова. Но одним из первых претендентов на эту роль был другой талантливый мужчина. Арчил Гомиашвили в то время состоял в отношениях с Татьяной Лиозновой, которая стала режиссером многосерийной военной драмы «Семнадцать мгновений весны». Однако к моменту начала съемок пара распалась, а грузинский актер отправился работать над другим известным фильмом.

Как показала история, в роли советского разведчика именно Тихонов смотрелся лучше любого другого артиста. Но не только его культовый персонаж изначально должен был выглядеть по-другому. На официальном сайте Льва Дурова также говорится о том, что главных антагонистов картины могли сыграть совершенно другие актеры.