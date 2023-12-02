Штирлица за такое легко бы расстреляли: в «17 мгновениях весны» допустили грубый ляп

В советском телесериале «Семнадцать мгновений весны», снятом Татьяной Лиозновой, можно найти немало исторических неточностей. Несмотря на кропотливую подготовку и длительный процесс съемок, фильм содержит фактические, географические и орфографические ошибки.

Некоторые из этих ошибок едва заметны, но есть и такие, за которые Штирлица в фашистской Германии расстреляли бы на раз-два. Например, в сериале герои Штирлиц и Кэт носят обручальные кольца на правой руке, в то время как у немцев их принято носить на левой. По какой-то неведомой причине эта яркая и броская деталь совершенно не смутила гестапо.

Кроме того, в серии сцен в ванной Штирлица в РСХА можно увидеть советскую сантехнику. Это еще одно несоответствие с исторической реальностью, которое могло вызвать вопросы у внимательного зрителя.

Такие неточности важны для аудитории, интересующейся историей и тщательно изучающей события Второй мировой войны. Они могут отвлекать от реалистичности и ставить под вопрос достоверность сюжета, а также вызывать сомнения в качестве работы создателей сериала.

Правда, авторы картины всегда подчеркивали, что «Семнадцать мгновений весны» — лента художественная, а не документальная. Так что придираться к некоторым малозаметным неточностям, пожалуй, нет смысла.