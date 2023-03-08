Штирлица с этого ракурса не показали ни разу: сегодня причина повергнет в шок

Несмотря на то, что Вячеслав Тихонов был невероятно талантливым актером, работать с ним оказалось не так-то просто. Всему виной стал существенный недостаток артиста, с которым никто из его коллег не желал мириться.

Если внимательно смотреть фильм «Семнадцать мгновений весны», в котором Тихонов блестяще сыграл Штирлица, то можно заметить, что актер всячески скрывает тыльную сторону ладони. Более того, оказалось, что когда нужно было снимать руки знаменитости крупным планом, то на съемочную площадку приглашали другого человека.

Такая «подмена» обусловлена тем, что на левой руке артиста красовалась татуировка, которую было необходимо оставить за кадром. Вот только с этим у гримеров возникли проблемы.

Это сегодня скрыть нательный рисунок проще простого, поэтому многие актеры смело посещают тату-салоны и не боятся навредить своей карьере. Яркий пример — Павел Прилучный, который сделал тату даже на шее, но при этом смог стать чуть не главной звездой российского кино. Тихонову же приходилось идти на хитрость, чтобы ошибка молодости не стала серьезной преградой на пути к успеху.