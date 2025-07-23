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Киноафиша Статьи Штирлица из «17 мгновений весны» узнают многие: но вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по героям в солнцезащитных очках? (тест)

Штирлица из «17 мгновений весны» узнают многие: но вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по героям в солнцезащитных очках? (тест)

23 июля 2025 14:44
Штирлица из «17 мгновений весны» узнают многие: но вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по героям в солнцезащитных очках? (тест)

Если ответите верно на все вопросы, вашей насмотренности можно позавидовать.

Советские герои в солнцезащитных очках — это отдельный типаж. Кто-то прячет за тёмными стёклами романтическую натуру, кто-то — криминальные замашки, а кто-то просто хочет выглядеть модно на фоне хрущёвок.

А сможете ли вы вспомнить название фильма по одному только стильному кадру? Предлагаем выяснить в этом тесте.

Мы собрали пять культовых моментов, где очки — не просто аксессуар, а важная деталь образа. Ваша задача — глядя на фрагмент, верно назвать киноленту.

Готовы проверить, насколько хорошо вы читаете советских героев по глазам, которых не видно? Тогда вперёд — и да помогут вам не столько знания, сколько чутьё киномана.

Ранее мы писали: От «Афони» до «Кавказской пленницы»: вспомните по 5 кадрам, что говорят герои советского кино (тест)

Фото: Кадр из фильма «17 мгновений весны» (1973)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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