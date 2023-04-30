Штирлиц в жизни оказался «предателем»: об этом проступке Тихонов молчал всю жизнь

Вячеслав Тихонов стал звездой после того, как засветился в картине «Дело было в Пенькове». Правда, этот фильм принес артисту не только успех. Именно из-за него он поссорился со своим близким другом.

С Сергеем Гурзо актер познакомился, когда поступал во ВГИК. Будущие звезды экрана быстро нашли общий язык. Казалось, что никто и ничто не сможет разрушить их дружбу. На деле же все вышло иначе.

После выхода «Молодой гвардии» Гурзо стал мегапопулярным. Счастья ему это не принесло. Напротив, слава настолько вскружила голову артисту, что он начал прикладываться к бутылке. Вскоре об этом прознали режиссеры, которые решили свести сотрудничество с актером к минимуму.

Оказался среди таких киноделов и Станислав Ростоцкий. Изначально он хотел пригласить на роль Матвея Морозова именно Гурзо, но решил обезопасить себя и выбрать более благонадежного артиста. Итог известен — персонажа воплотил Тихонов, а лента имела невероятный успех среди зрителей.

Порадоваться за друга Гурзо был не в состоянии: он счел его предателем и подлецом, решив, что именно звезда «Семнадцати мгновений весны» убедил Ростоцкого не брать его в свой фильм. Штирлиц же оправдываться нужным не посчитал и никогда не комментировал публично свой так называемый проступок.