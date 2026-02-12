Оповещения от Киноафиши
Штирлиц в финале уехал не в Берлин: продолжение «17 мгновений» в нулевые видели единицы – мрачный детектив превратили в фарс

12 февраля 2026 09:25
Эксперимент получился, мягко говоря, специфичным.

«Штирлиц ехал в Берлин. Он ехал работать», – так заканчивалась последняя серия «Семнадцати мгновений весны». Кто бы мог подумать, что спустя почти 30 лет после премьеры советского детектива его концовку беспощадно «перепишут» и отправят шпиона на покой?

Штирлиц отправился в Испанию, а в Берлине появился его татарский дублёр, казанский полковник Иса Исаевич Мусаев, чтобы принять эстафету… у пятнадцати Штирлицев – по одному от каждой союзной республики.

Такую версию финала великого сериала предложили в 2001 году авторы фильма «Восемнадцатое мгновение весны». И если вы никогда о нём не слышали – вы не одиноки.

У этой картины нет оценок на «Кинопоиске», нет рецензий, нет даже упоминаний в тематических блогах. А между тем над ней работали не последние люди: композитором и актёром, например, выступил Александр Пушной, а сам фильм создавался творческой группой программы «БИС» на ТВ-6.

По жанру это фарсовая комедия, снятая в чёрно-белой эстетике и построенная на абсурдном переосмыслении канона.

По задумке авторов, ротация Штирлицев должна была окончательно запутать Гитлера, Шелленберга и Мюллера, и без того пребывавших в глубочайшей депрессии от грядущего краха рейха.

Создатели не скрывали иронии:

«Отнимать у народа Штирлица – что может быть циничнее? Во что тогда вообще верить?».

Понятно, почему фильм не прижился. Слишком смелое обращение с сакральным текстом, слишком много специфического юмора.

Но для любителей пародии «Восемнадцатое мгновение весны» – ценнейший экспонат эпохи, в которой даже великое можно было превратить в фарс, и никто после этого не вызвал бы полицию нравственности. Жаль только, что зритель об этом так и не узнал.

Фото: Кадры из фильмов «Семнадцать мгновений весны» (1973)
Алексей Плеткин
