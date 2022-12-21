Штампы и клише американского кино: что бесит россиян в инопланетных захватчиках

В такое никто уже не верит.

Многие американские фантастические картины дублируют одни и те же предсказуемые штампы, наводящие на прожженных зрителей тоску. Предлагаем вашему вниманию тройку самых занятных клише из фильмов про будущее и пришельцев, которые раздражают россиян.

Суперфантастическая медицина. В футуристичном мире эта сфера достигла таких впечатляющих успехов, что смертельное заболевание теперь можно вылечить одной капсулой. Вот только на чем основаны эти предположения? Это уже похоже не на фантастику, а на сказку для самых маленьких.

«Хай-тек» захватил мир. Весь интерьер и вся обстановка будущего выполнены в высокотехнологичном стиле — и никаких альтернатив. Возникает ощущение, что других вариантов обитания никогда и не существовало.

Помойки — атрибут отсталости. Если режиссер задумал показать общество второго сорта, то обязательно поместит его представителей в какие-то доисторические руины с мусорными свалками. А вокруг этих помоек будут бегать дикие люди, словно только что прибывшие из палеолита.

К счастью, позднее эти штампы стали высмеивать в кинопародиях, и режиссеры фантастики начали задумываться над тем, что снимают.