Штампованная красотка: девочка из «Звонка» больше не чудовище

Героиня Дэйви Чейз из «Звонка» приводила в ужас зрителей по всему миру. По сюжету жуткая девочка Самара вылезала из телевизора и расправлялась с всеми, кто посмотрел злосчастную кассету с ее видеопосланием.

Дэйви на момент премьеры первой части было всего 11 лет. Но это была не дебютная роль актрисы. До этого Чейз снялась в сериалах «Сабрина — маленькая ведьма» и «Зачарованные». Также Дэйви засветилась в культовой драме «Донни Дарко». И уже потом состоялся ее мировой триумф в «Звонке».

В реальности Чейз никогда не была похожа на ту кошмарную утопленницу с синеватой кожей. Она росла очаровательной девочкой, а потом превратилась в симпатичную девушку. К своим 32 годам Дэйви стала гламурной блондинкой с пухлыми губами и голубыми глазами. С одной стороны, ее поклонники рады, что актриса совсем не похожа на жуткую Самару, с другой — она лишена индивидуальности и сливается с толпой типичных красоток.

Актриса поставила карьеру на паузу. Последний фильм с ее участием вышел в 2018 году.