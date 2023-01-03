Штамп в паспорте — каракули: женщины этих знаков Зодиака не созданы для брака

Все сказочные истории о любви заканчиваются свадьбой - эту нехитрую истину девочки усваивают с младых ногтей. Книжки, мультфильмы, комиксы о любимых героинях неизменно завершаются на торжественной ноте и воссоединении любящих сердец. Неудивительно, что однажды девочки начинают задумываться над тем, а какой же в будущем будет их собственная свадьба? Однако узы брака привлекают далеко не всех представительниц прекрасного пола. Некоторые из них предпочитают саморазвитие или карьеру, а вот на перспективы осесть дома с кольцом на пальце и штампом в паспорте смотрят скептически. Астрологи перечислили знаки зодиака, под которыми рождаются женщины, не созданные для семейной жизни.

Овен

“Знойная женщина - мечта поэта”, - именно так можно коротко охарактеризовать представительниц огненного знака. От дамы-Овна легко потерять голову, она регулярно слышит от мужчин признания в любви или получает предложения руки и сердца, однако брак - совсем не то, к чему она стремится. Уроженки этого знака отличаются независимостью во всем, они не нуждаются в мужчине-покровителе и защитнике. И уж тем более она не потерпит даже малейшего контроля над собой.

Женщина-Овен нередко остается одна потому, что не видит смысла заключать брачный союз.

Весы

Представительницы воздушного знака любят флирт и интрижки, а вот куда более серьезное развитие отношений их не интересует. Дама-Весы не намерена проводить свои дни за готовкой и уборкой, а ничего другого брак ей не сулит. Кроме того, причиной того, почему уроженки этого знака не торопятся под венец, является их непостоянство.

Женщине-Весы хочется вскружить как можно мужских голов и собрать целую коллекцию покоренных сердец. Но и на этом она вряд ли успокоится - без любовных побед и обольщения этот знак жить не может.

Даже если каким-то чудом Весы выйдет замуж, будет то и дело посматривать налево.

Водолей

Девушки, рожденные под знаком Водолея, еще в юности нарисовали себе портрет идеального мужчины и с тех пор упрямо ждут, когда же он появится. Однако, как нетрудно догадаться, в реальной жизни идеала не бывает - женихов дама-Водолей тщательно перебирает и отбраковывает, мол, то характер не тот, то внешностью не вышел, то зарабатывает мало. Еще одна причина, по которой уроженки воздушного знака остаются в одиночестве - стремление властвовать.