«Шрэк 5» и мульт про Осла подождут: у DreamWorks свои планы — взялись раскручивать другого персонажа этой вселенной

Пятый «Шрек» — это что-то вроде анимационного Грааля. О нем говорят с 2014 года, а в феврале 2025-го продюсер Крис Меледандри вновь подтвердил, что проект жив. По плану, Майк Майерс, Кэмерон Диас и Эдди Мерфи вернутся к ролям Шрека, Фионы и Осла, а их дочь Фелицию озвучит Зендея. Но дата выхода постоянно переносится, а DreamWorks явно не торопится.

История с сиквелом напоминает бег по кругу. Изначально пятый фильм планировали еще после успеха «Шрека 2», но тогдашний глава студии Джеффри Катценберг решил поставить точку, выпустив «Шрек навсегда» в 2010-м как финал.

Идея возродилась после покупки DreamWorks компанией Universal Pictures в 2016 году. С тех пор новости появляются регулярно, но дело дальше анонсов не идет. В придачу к пятерке в сентябре 2025-го анонсировали и отдельный спин-офф про Осла.

Пока фанаты ждут, студия переключается на проверенные проекты. По данным инсайдера Дэниела Рихтмана, в работу уже запустили третью часть «Кота в сапогах». Официального подтверждения пока нет, но логика ясна: студия хочет повторить успех второй части.

«Кот в сапогах 2: Последнее желание» вышел в 2022 году и стал приятным сюрпризом для фанатов. Мультфильм, где герой ищет смысл жизни, потратив восемь из девяти кошачьих жизней, собрал не только кассу, но и номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Такой резонанс сложно игнорировать.

Расчет DreamWorks понятен: вместо риска с долгожданным, но сложным пятым фильмом о Шреке, который должен перезапустить усталую франшизу, студия делает ставку на свежую и отмеченную наградами серию. «Кот в сапогах 3» выглядит более безопасной инвестицией.

История с поиском магической Карты Желаний доказала, что у мира Шрека есть потенциал за пределами истории самого огров. Поэтому, пока Шрек, Фиона и Осел томятся в очередной разработке, их усатый и бойкий друг, судя по всему, снова выйдет на первый план.

И, возможно, именно он, а не пятый сиквел, станет главным анимационным событием от DreamWorks в обозримом будущем.