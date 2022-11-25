Шрамов не заметил никто: этот факт изменит мнение народа об Абдулове

Александр Абдулов еще в молодости стал известен на всю страну. Миллионы поклонниц признавались ему в любви, очарованные яркими и порой легкомысленными образами на экранах. При этом мало кто догадывался, каким на самом деле человеком был актер.

Как оказалось, в молодости Абдулов едва не покончил жизнь самоубийством из-за несчастной любви. Еще будучи студентом, он влюбился в девушку Татьяну, которая училась в медицинском вузе. Роман влюбленных развивался стремительно, каждую минуту артист мечтал проводить со своей избранницей. Девушка же не была настроена так серьезно и одновременно встречалась с еще одним избранником.

Когда Абдулов узнал правду, он решил, что не может жить дальше. Артист заперся в комнате и начал резать себе вены. Он был настроен весьма решительно, но его другу удалось выбить дверь и отвезти актера в больницу. Врачи спасли жизнь Абдулова, который после стыдился своего поступка. Он никогда не рассказывал о попытке самоубийства, а шрамы со временем были незаметны, что помогало хранить эту тайну.