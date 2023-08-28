Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Шрам на шее, печальный взгляд: ахнете, увидев фото последнего выхода Заворотнюк

Шрам на шее, печальный взгляд: ахнете, увидев фото последнего выхода Заворотнюк

28 августа 2023 10:45
Шрам на шее, печальный взгляд: ахнете, увидев фото последнего выхода Заворотнюк

Звезда держалась из последних сил.

Анастасия Заворотнюк до последнего скрывала от фанатов и коллег свой диагноз. Когда четыре года назад артистка приехала в Ереван на открытие ювелирного бутика, то наверняка и сама не знала, что это ее последний выход в свет.

Кадры с мероприятия были показаны публике в шоу «Новые русские сенсации». Звезда выглядела эффектно: не забыла про безупречную укладку и макияж. Но взгляд актрисы был печальным, да и вела она себя, как вспоминали присутствующие на съемках, замкнуто и отстраненно.

Поклонники до дыр засмотрели видео с брюнеткой, которая вскоре пропала со всех радаров, отказываясь давать какие-либо комментарии журналистами. Многие обратили внимание на странный шрам на шее знаменитости. И предположили, что это след от хирургического вмешательства, а значит, уже тогда Заворотнюк знала о своей страшной болезни — глиобластоме.

Шрам на шее, печальный взгляд: ахнете, увидев фото последнего выхода Заворотнюк
Фото: Legion-Media, кадр из программы «Новые русские сенсации»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше