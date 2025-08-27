Шрам и его «бригада»: «Муфаса: Король лев» так и не ответил на один из важнейших вопросов оригинального мульта

Приквел «Муфаса: Король лев» обещал зрителям раскрыть прошлое легендарных персонажей — Муфасы и его младшего брата Шрама (Таки). Фильм действительно дал массу деталей: мы узнали, что братья были не родными, как появился утес Прайда, почему Така отказался от своего имени и получил тот самый шрам. Но при всей щедрости на инсайды одна из загадок осталась без ответа.

В оригинальном «Короле льве» вся стратегия Шрама держится на сотрудничестве с гиенами. Они становятся его армией, его союзниками, его способом захватить власть и расправиться с братом.

Казалось бы, приквел — идеальная возможность объяснить, каким образом изгои саванны признали в Шраме лидера и что именно связывает льва, презираемого собственной семьей, и стаю, которую король Муфаса держал подальше от своего прайда?

Но «Муфаса: Король лев» на этот вопрос не отвечает. Гиены не появляются вовсе. Фильм концентрируется на путешествии братьев, их соперничестве и трагическом выборе Таки, но о том, как Шрам сумел приручить хищников, которые по идее должны были видеть в нем лишь конкурента, — ни слова.

Почему так произошло? Вероятно, у создателей просто не оказалось для этого «места» в сюжете.

Большая часть действия приквела сосредоточена на пути к загадочной земле Мелеле, где гиены попросту не играют роли. Логично предположить, что их знакомство со Шрамом случилось уже после того, как Мусфаса взошел на трон.

Возможно, именно изгнанный и обозленный Шрам впервые увидел в стае отверженных тех, кто разделяет его злость на порядок Прайд-Рока.

Иными словами, главный пробел приквела в том, что он оставил без внимания союз, который в итоге определил ход событий оригинального мультфильма. Получается, история Шрама всё ещё не рассказана до конца — и студия явно приберегла этот козырь для будущих проектов.

