Шпионке и звезде «фильмов для взрослых» Чиччолине 71 год: посмотрите, что с ней стало

Анна Шталлер, известная в мире как Чиччолина, ассоциируется у многих с фильмами для взрослых. Но кино 18+ — это не единственное, чем промышляла актриса. Шталлер родилась в Венгрии в семье высокопоставленного чиновника и акушерки. В старших классах девушка занялась модельным бизнесом, но заработок будущую актрису не устраивал. Поэтому она решила параллельно устроиться в престижный отель, где останавливались иностранцы. Шталлер подрабатывала горничной и официанткой, а позднее начала предлагать посетителям и кое-что другое.

Так, уже в 16 лет раскрепощенную и знающую несколько языков девушку завербовали спецслужбы Венгрии. Она проработала шпионкой десять лет, а затем перебралась в Италию к возлюбленному-бизнесмену Сальваторе Мартини.

Только потом Шталлер узнала, что ее спутник сделал состояние на фильмах 18+. Он предложил ей сотрудничество. Анну это не смутило, и она с энтузиазмом приступила к новой работе. Так появилась звезда «кино для взрослых» Чиччолина.

Сегодня актрисе 71 год, и выглядит она потрясающе. Глядя на эти светлые волосы, точеные формы и удачную пластику лица, угадать истинный возраст Шталлер невозможно.