Шпиц или дог? Этот забавный тест определит, какая вы собака

В современном мире существует около четырехсот пород собак - служебных и декоративных, охотничьих и так называемых компаньонов. Пару лет назад ученые из Университета Хельсинки (Финляндия) решили выяснить, какие породы собак обладают наиболее выдающимся умом, а какие испытывают его недостаток. Чтобы сделать обоснованные выводы, научные работники произвели серию из десяти испытаний, направленных на когнитивные и поведенческие особенности представителей разных пород. Питомцев проверили на умение понимать жесты человека, помнить информацию, решать поставленные задачи и т.д. На основании анализа, проведенного после завершения экспериментов, исследователи назвали топ-3 наиумнейших пород. В их число вошли бельгийская овчарка (малинуа), которая набрала 35 очков из 39 возможных, бордер-колли (26 из 39 очков) и ховаварт (25 из 39 очков). Интересно, что именно малинуа часто используется для службы в полиции - ее интеллектуальные данные приносят обществу пользу. А вот наименьшее количество баллов в испытаниях набрали собаки породы лабрадор-ретривер.

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