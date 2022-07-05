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Киноафиша Статьи Шпагатом больше не ограничивается: выходка Волочковой окончательно довела россиян

Шпагатом больше не ограничивается: выходка Волочковой окончательно довела россиян

5 июля 2022 11:40
Шпагатом больше не ограничивается: выходка Волочковой окончательно довела россиян

Экс-балерина показала очередную акробатическую позу.

Анастасия Волочкова показала подписчикам в соцсетях отдых на яхте. Без излюбленных акробатических приемов бывшая балерина не обошлась. Правда, и шпагатом Анастасия больше не ограничивается. Напомним, именно такую гимнастическую позу она демонстрирует на летних курортах для своих фолловеров.

Однако на этот раз на фото Волочкова позирует, задрав обе ноги высоко в воздух. В руках у артистки букет белых цветов. А главным акцентом кадра стали пикантные формы звезды.

Шпагатом больше не ограничивается: выходка Волочковой окончательно довела россиян

«Просто так», — игриво подписала кадр она.

Такая выходка Волочковой окончательно довела ее фолловеров. Они удивились, зачем Анастасии нужно было снова демонстрировать обнаженные части тела и доказывать гибкость.

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«Я и ноги», «Нелепо», «А это обязательно надо делать?!», «Некрасиво и неграциозно», «Народ подустал ноги разглядывать», «Не припомню, чтобы хоть одна балерина в мире так себя вела», «Ведь вроде взрослая женщина», — раскритиковали экс-балерину комментаторы.

Фото: Legion-Media, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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